Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili le testimonianze | Abbiamo visto un uomo con un fagotto in mano

Un tragico enigma scuote Villa Pamphili: una donna e la sua neonata sono state trovate senza vita, lasciando un alone di mistero e dolore. Le testimonianze dei giovani presenti nel parco, che hanno visto un uomo con un fagotto, stanno guidando le indagini verso un identikit preciso. Mentre si attendono i risultati delle autopsie, la comunità resta in ansia, sperando in una svolta che possa portare alla verità .

Attraverso le indicazioni fornite da un gruppo di giovani che si trovava al parco la sera prima del rinvenimento dei corpi, gli investigatori hanno ora un identikit e sono alla ricerca di profili compatibili nelle banche dati. Effettuate le autopsie sulle vittime, probabilmente madre e figlia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Donna e neonata trovate morte a Villa Pamphili, le testimonianze: "Abbiamo visto un uomo con un fagotto in mano"

