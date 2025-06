Donald Trump manda 500 marines a Los Angeles per fermare le rivolte sull’immigrazione | È illegale

In un gesto che scuote le fondamenta della politica americana, Donald Trump ha dispiegato 500 marines a Los Angeles per fermare le rivolte legate all’immigrazione illegale. Un’azione senza precedenti che ha acceso il dibattito sulla gestione delle proteste e sul ruolo delle forze armate negli affari civili. Mentre il governatore Newsom denuncia una deriva autoritaria, il paese si interroga: quale sarà il prossimo capitolo di questa crisi?

Cinquecento marines sono pronti ad essere dispiegati a Los Angeles su indicazione del segretario alla Difesa americano Pete Hegseth. Lo riferisce Abc News, citando il Comando settentrionale degli Stati Uniti. Le forze speciali sono «in stato di pronto intervento» contro le proteste in corso nella metropoli della California. Il governatore della California, Gavin Newsom, ha accusato Donald Trump di essere un dittatore. «Incitare e provocare la violenza, creare caos di massa, militarizzare le città, arrestare gli oppositori. Questi sono atti di un dittatore, non di un presidente», ha attaccato il democratico in un post su X. 🔗 Leggi su Open.online

