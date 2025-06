Donadoni su Acerbi | Scelta discutibile ma avrà avuto delle ragioni!

Roberto Donadoni analizza la controversa scelta di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti, riconoscendone la delicatezza ma sottolineando l'importanza di rispettare le proprie motivazioni. La sua riflessione apre un dibattito sul rispetto delle decisioni individuali nel mondo del calcio, evidenziando come ogni atleta debba affrontare le proprie sfide con autonomia e rispetto per sé stesso. In definitiva, una posizione che invita a riflettere sulle complessità di questa difficile situazione.

Roberto Donadoni si è pronunciato in merito alla decisione di Francesco Acerbi di non rispondere alla convocazione di Luciano Spalletti. Di seguito il suo punto di vista. IL RAGIONAMENTO – Roberto Donadoni ha così parlato a Sky Sport del “caso Acerbi “: «La sua scelta è discutibile ma riguarda lui. Ognuno è giusto che affronti le situazioni che lo riguardano come ritiene opportuno. Non penso che i giocatori non abbiano le proprie motivazioni. Piuttosto possiamo dire che c’è un tema legato alle tante partite giocate e alle stagioni eccessivamente lunghe. Quando hai addosso le scorie di un’annata tutto diventa più complicato e pesante». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Donadoni su Acerbi: «Scelta discutibile, ma avrà avuto delle ragioni!»

