Domenico Iannacone e il lusso delle emozioni

Domenico Iannacone ci invita a riscoprire il vero valore delle emozioni, quei tesori invisibili che, nel ritmo frenetico della vita moderna, rischiamo di perdere. In un mondo che corre sempre più veloce, le emozioni sono la chiave per un’autentica connessione con noi stessi e con gli altri, un lusso accessibile a tutti che può trasformare ogni istante in un ricordo indimenticabile. È ora di riscoprire il loro potere e vivere appieno la magia delle emozioni.

Emozionarsi, oggi, sembra un lusso che non possiamo più permetterci, accantonato in favore di esistenze frenetiche e rapide, dense di esperienze a buon mercato. Eppure, le emozioni sono la cosa più economica che ci sia, costano poco meno di nulla, e hanno la capacità di far vivere momenti che non. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Domenico Iannacone e il lusso delle emozioni

In questa notizia si parla di: Lusso Emozioni Domenico Iannacone

Domenico Iannacone e il lusso delle emozioni - La serata si è conclusa con “l’undicesimo comandamento” di Domenico Iannacone: “Guardatevi negli occhi”. Leggi su trentotoday.it

Iannacone, l’empatia come porta d’accesso per scrutare gli animi - Domenico Iannacone è riuscito a ribaltare questa norma per continuare a esplorare i temi più profondi e complessi dell ... Leggi su msn.com

Domenico Iannacone al cinema teatro Italia di Dolo - Mercoledì 31 luglio al Cinema Italia di Dolo un grande nome del giornalismo d’inchiesta italiano: Domenico ... Leggi su veneziatoday.it