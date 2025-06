Domenico Barbuto nominato segretario generale dell’APA | Orgoglio entusiasmo e grande senso di responsabilità

Domenico Barbuto, nuovo segretario generale dell’APA, si presenta con entusiasmo, orgoglio e un forte senso di responsabilità. La sua nomina, accolta con gratitudine, rappresenta un importante passo avanti per l’Associazione Produttori Audiovisivi, che si prepara a affrontare le sfide future con rinnovata energia. Barbuto ha inoltre ricordato la sua dedizione e il suo impegno nel promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel settore, consolidando così il suo ruolo di protagonista...

Domenico Barbuto ha espresso parole di sincera gratitudine e impegno in seguito alla sua nomina a segretario generale dell'APA (Associazione Produttori Audiovisivi). "Grazie di cuore a Chiara Sbarigia e ai soci dell'APA per aver pensato a me," ha dichiarato Barbuto, sottolineando di provare "orgoglio ed entusiasmo", ma anche un forte "senso di responsabilità" per il ruolo che si appresta a ricoprire. Barbuto ha voluto inoltre ricordare la sua lunga esperienza all'interno dell'Agis Nazionale, dove è stato accolto dieci anni fa: "Quando forse scommettere su di me era meno scontato." Ha quindi ribadito la volontà di continuare a offrire il proprio impegno e la propria dedizione, "proprio come il primo giorno".