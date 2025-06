Domenica infuocata | due tragedie nell’area flegrea

Una domenica tragica nell’area flegrea, segnata da due gravi incidenti che hanno scosso la comunità. La prima perdita, quella di Romeo “Ciccio” Fiandra, un uomo di 44 anni vittima di un incidente sulla strada di Pozzuoli, si aggiunge a un quadro di devastazione e dolore. Due tragedie in un solo giorno, un richiamo forte sull’importanza della sicurezza sulle nostre strade.

Nel tardo pomeriggio dell’8 giugno 2025, un uomo di 44 anni, Romeo Fiandra (da tutti conosciuto come Ciccio) è deceduto in un incidente stradale avvenuto nella zona nota come “La Pietra”, a Pozzuoli. Il motociclista, ha perso il controllo della moto presumibilmente a causa di una macchia d’olio sull’asfalto ed è caduto violentemente contro un . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

