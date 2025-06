Domenica di fuoco nel Foggiano | fiamme lambiscono Lucera Gargano minacciato e altri roghi

Domenica di fuoco nel Foggiano, dove le fiamme lambiscono Lucera, il Gargano e altre zone, creando un quadro di emergenza e paura. Tre grandi incendi hanno messo a dura prova la regione, con il più grave nel boschetto di Belvedere, vicino alla Fortezza di Lucera. Le fiamme, alimentate dal vento impetuoso, si sono propagate in modo rapido e incontrollato, mettendo a rischio territorio e vite umane. La lotta agli incendi è ancora in corso, mentre i soccorritori fanno il massimo per domare questa devastante ondata di fuoco.

