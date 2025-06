Domani i funerali di Federica la giovane mamma di due bimbi piccoli morta in un tragico incidente stradale lungo l’Appia il 5 Giugno

In segno di rispetto e cordoglio, la comunità si stringe attorno alla famiglia di Federica Testa, una giovane madre di soli 36 anni vittima di un tragico incidente. Domani, nella chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Maenza, si terrà il suo ultimo saluto, un momento di forte emozione e solidarietà. Resta con noi per aggiornamenti e approfondimenti su questa dolorosa perdita.

Sarà la chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo a Maenza ad accogliere, martedì 10 giugno alle ore 16:00, l'abbraccio commosso della comunità per l'ultimo saluto a Federica Testa, la giovane donna di 36 anni deceduta in un violento incidente stradale nei pressi di Latina. La camera ardente sarà allestita nel cimitero di Latina, sempre nella giornata di martedì, dalle ore 9:00 alle 14:30. In segno di rispetto e cordoglio, è stato diffuso l'invito a non portare fiori, ma a compiere opere di bene in memoria di Federica. Una tragedia improvvisa. L'incidente in cui Federica ha perso la vita si è verificato nella mattinata di giovedì 5 giugno, attorno alle ore 10:00, lungo la via Appia, all'altezza di Borgo Faiti (Latina).