Dodo Juve Fiorentina pronta ad alzare un muro per l’esterno brasiliano | partirà soltanto in questo caso Tutte le novità

La Juventus e la Fiorentina sono pronte a contendere un talento brasiliano, Dodo, con la Fiorentina disposta ad alzare un muro per garantirsi l'esterno. Solo in determinate circostanze, però, il giocatore potrebbe trovare una nuova avventura in Italia. Mentre il mercato si infiamma, restate sintonizzati: tutte le novità sono in arrivo, e questa trattativa promette di scuotere il calciomercato estivo.

Dodo Juve, Fiorentina pronta ad alzare un muro per l'esterno brasiliano: partirĂ soltanto in questo caso. Le novitĂ e gli aggiornamenti sul mercato. Tra le proprietĂ del mercato Juve in vista di questa sessione estiva c'è anche l'inserimento in rosa di un nuovo esterno, che possa dare respiro e alternative in fascia a Igor Tudor. Tra i nomi accostati ai bianconeri c'è anche quello di Dodo, esterno di proprietĂ della Fiorentina. Tuttavia secondo quanto riportato da La Nazione è difficile che la viola lo lasci andare in questa sessione a meno di offerte irrinunciabili a livello economico.

