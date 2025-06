dnata ed easyjet ampliano la collaborazione in italia con nuovi servizi retail a bordo

Dnata ed easyJet rafforzano la loro collaborazione in Italia, portando un’esperienza di viaggio ancora più coinvolgente e personalizzata. Con nuovi servizi retail a bordo negli aeroporti di Milano Linate e Roma Fiumicino, i passeggeri avranno accesso a una gamma esclusiva di prodotti e servizi pensati per rendere ogni volo unico. Questa sinergia innovativa promette di rivoluzionare il modo di vivere il viaggio, offrendo comfort, qualità e convenienza come mai prima d’ora.

dnata, uno dei principali fornitori globali di servizi aeroportuali e di viaggio, ha ampliato la propria partnership con easyJet per la vendita a bordo negli aeroporti di Milano Linate (LIN) e Roma Fiumicino (FCO). In base al nuovo accordo, i team specializzati di dnata si occuperanno della.

