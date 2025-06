Divieto d' ingresso negli Stati Uniti per 12 Paesi | decreto di Trump in vigore

Il nuovo decreto di Trump, entrato in vigore questa mattina, impone un divieto d’ingresso negli Stati Uniti a cittadini di 12 Paesi, tra cui Afghanistan, Myanmar e Ciad. L’obiettivo ufficiale è rafforzare la sicurezza nazionale e prevenire minacce terroristiche, ma le implicazioni sono profonde per milioni di persone. Questa decisione segna un momento cruciale nelle politiche migratorie americane, suscitando reazioni e riflessioni a livello globale.

Il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi, emanato la scorsa settimana dal presidente Donald Trump, è entrato in vigore alle 00:01 di oggi ora di Washington (le 06:01 in Italia), secondo il testo del decreto presidenziale. La decisione, presa per "proteggere gli Stati Uniti da terroristi stranieri e altre minacce alla sicurezza nazionale ", si legge nel testo, riguarda i cittadini di Afghanistan, Myanmar, Ciad, Congo-Brazzaville, Guinea Equatoriale, Eritrea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan e Yemen.

