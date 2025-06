Diva senza averne l’intenzione anticonformista e rivoluzionaria ha recitato in tanti film classici del cinema Su tutti il capolavoro di Alfred Hitchcock del 1958

Kim Novak, icona senza tempo e protagonista di capolavori come il celebre film di Hitchcock del 1958, riceverà il Leone d’oro alla Carriera alla 82ª Mostra di Venezia. Con una carriera che attraversa decenni e generazioni, questa leggenda del cinema ha incantato spettatori di tutto il mondo, lasciando un’impronta indelebile nello star system. La sua storia e il suo talento continueranno a ispirare nuove generazioni di appassionati.

L '82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (27 agosto – 6 settembre 2025) assegnerà il Leone d'oro alla Carriera alla leggendaria attrice statunitense Kim Novak. Nata a Chicago da genitori di origini ceche 92 anni fa, ha recitato in film che sono diventati classici del cinema, e che hanno contribuito a renderla la star numero uno al box office tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60. Da Picnic (1955) a L'uomo dal braccio d'oro (1955) a Pal Joey (1957). A renderla un'icona, però, è stato il capolavoro di Alfred Hitchcock La donna che visse due volte, del 1958, che per anni è stato designato dal British Film Institute come il miglior film di tutti i tempi. Diva senza averne l'intenzione, anticonformista e rivoluzionaria, ha recitato in tanti film classici del cinema. Su tutti, il capolavoro di Alfred Hitchcock del 1958

