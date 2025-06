Dissequestrata la zona rossa di San Giovanni Galermo dopo l' esplosione dello scorso gennaio

Dopo mesi di attesa e tensione, la zona rossa di San Giovanni Galermo torna finalmente accessibile. La Procura di Catania ha revocato il sequestro dell’area coinvolta nell’esplosione del 21 gennaio, consentendo ai proprietari di riappropriarsi delle proprie proprietà e riprendere le attività quotidiane. Un importante passo verso la normalità, che ridà speranza alla comunità e apre nuove prospettive di ricostruzione e ripresa.

La Procura di Catania ha disposto la revoca del sequestro probatorio dell'area coinvolta nell'esplosione causata da una fuga di gas avvenuta lo scorso 21 gennaio in via Fratelli Gualandi, autorizzando la restituzione degli edifici e delle strade comunali transennate ai legittimi proprietari.

