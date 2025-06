Disordini a Los Angeles Trump | Arresterei il governatore Newsom

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha riacceso le polemiche sui recenti disordini a Los Angeles, con il tycoon che non ha esitato a dichiarare: «Io arresterei il governatore Newsom». Tra accuse di insurrezione e agitatori professionisti, la scena politica si infiamma ancora una volta, lasciando aperta una domanda inquietante: quali saranno le prossime mosse in questa intricata escalation?

Donald Trump, al suo ritorno alla Casa Bianca da Camp David, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano della possibilità di arrestare il governatore della California, Gavin Newsom. “Io lo farei”, ha detto il tycoon che è stato interpellato nuovamente sui disordini di Los Angeles. Trump: “Autori violenze Los Angeles sono degli insorti”. “Le persone che stanno causano problemi sono agitatori professionisti, sono degli insorti”. Lo ha detto Donald Trump, rispondendo a una domanda sulle violenze in corso a Los Angeles. “Sono persone cattive, dovrebbero essere in prigione”, ha aggiunto il presidente, che non ha però risposto ad una domanda sull’eventuale ricorso all’ Insurrection Act per mettere fine alle violenze. 🔗 Leggi su Lapresse.it