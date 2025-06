Disordini a Los Angeles giornalista colpita in diretta tv da proiettile della polizia

Durante gli intensi scontri tra manifestanti e polizia a Los Angeles, una giornalista australiana è stata colpita da un proiettile di gomma durante una diretta televisiva. Lauren Tomasi, colpita alla gamba, ha dovuto interrompere il collegamento mentre il suo cameraman continuava a riprendere, portando alla luce le drammatiche tensioni e i rischi delle cronache in tempo reale in situazioni di conflitto. È un episodio che solleva importanti domande sulla sicurezza dei giornalisti sul campo.

Durante gli intensi scontri tra manifestanti e forze dell’ordine a Los Angeles, la giornalista australiana Lauren Tomasi è stata colpita a una gamba da un proiettile di gomma sparato da un agente. La reporter era collegata in diretta con l’emittente australiana Channel 9, quando è stata colpita sulla parte posteriore della gamba sinistra ed è stata costretta a interrompere il live. Il cameraman della giornalista ha continuato a riprendere, mentre Lauren Tomasi si allontana dolorante dal luogo dell’incidente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Disordini a Los Angeles, giornalista colpita in diretta tv da proiettile della polizia

