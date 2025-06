Disavventura romana per Massimo Ferrero | la casa devastata e saccheggiata in pieno centro storico

Una scena di pura incredulità sconvolge il cuore di Roma: Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, denuncia con rabbia e amarezza la devastazione della sua abitazione nel centro storico. In pieno giorno e tra la folla turistica, ladri impuniti hanno saccheggiato e distrutto la sua casa, lasciando dietro di sé un segno indelebile di vulnerabilità. Un episodio che solleva pesanti interrogativi sulla sicurezza nella Capitale e sulla lotta all’impunità.

È una furiosa denuncia quella lanciata da Massimo Ferrero, ex patron della Sampdoria, che ha raccontato all’Adnkronos l’amara esperienza vissuta nella sua abitazione romana. L’ex dirigente sportivo si è visto distruggere la casa nel cuore di Roma, a pochi passi da piazza di Spagna, da un gruppo di ladri spregiudicati e impuniti. L’episodio è avvenuto domenica intorno alle 14.40, in un momento di massima affluenza turistica e movimento cittadino. Ma proprio nel giorno del referendum e a quell’ora, il quartiere sembrava deserto. “Mi hanno devastato casa – ha detto Ferrero con tono indignato – prima hanno citofonato, probabilmente per accertarsi che non ci fossi, e poi sono entrati in azione. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Disavventura romana per Massimo Ferrero: la casa devastata e saccheggiata in pieno centro storico

In questa notizia si parla di: Ferrero Casa Romana Disavventura

Ladri a casa di Massimo Ferrero, lo sfregio nella casa in centro a Roma. Il precedente e la reazione del Viperetta: «Vigliacchi…» - Brutta sorpresa per Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria e produttore cinematografico, al suo rientro nella residenza nel cuore di Roma.

Il dramma di Ferrero: "Mi hanno devastato la casa in pieno pomeriggio" - L'ex patron della Sampdoria ha trovato la sua casa devastata e saccheggiata di giorno a pochi passa da ... Leggi su iltempo.it

Massimo Ferrero, furto in casa dell'ex presidente della Sampdoria a Roma: i ladri scappano con gioielli e soldi - Ieri pomeriggio una banda di ladri si è introdotta nell’abitazione romana del Viperetta in centro storico. Leggi su ilgazzettino.it

Maxi furto a casa Ferrero, rubati gioielli della moglie - Brutta sorpresa per l'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al rientro nella sua abitazione nel cuore di Roma. Leggi su ansa.it