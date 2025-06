Diritti civili a Torrile riconosciuto il figlio di due mamme

A Torrile, una storica vittoria per i diritti civili: due mamme sono state ufficialmente riconosciute come madri del loro bambino, una conquista significativa sancita dalla Corte Costituzionale il 22 maggio. Il sindaco e presidente della Provincia di Parma, Alessandro Fadda, ha commentato con entusiasmo questa importante sentenza, sottolineando il valore di un progresso che rafforza i principi di uguaglianza e inclusione nella nostra comunità . È una vittoria che riempie di speranza e orgoglio il territorio, e rappresenta un passo avanti verso una società più giusta e rispettosa delle diversità .

