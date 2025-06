Dirigente mobbizzata risponde la FLCGIL | Affermazioni prive di fondamento ci tuteleremo nelle sedi opportune

Il caso della dirigente mobbizzata al liceo Montessori di Roma scuote l’opinione pubblica, con la FLCGIL che respinge le accuse e promette di tutelarsi nelle sedi opportune. La vicenda, alimentata da dichiarazioni controversie e reazioni politiche, mette in luce le delicate questioni di tutela del rispetto e dei diritti nel mondo scolastico. È fondamentale fare chiarezza e garantire un ambiente di lavoro sereno e giusto per tutti.

Si infiamma il caso della Dirigente scolastica del liceo Montessori di Roma che ha denunciato una situazione di disagio legata a presunti comportamenti vessatori da parte di alcuni rappresentanti sindacali della CGIL. Ad occuparsi del caso era stato il quotidiano Il Giornale, cui sono seguite reazioni in ambito politico e istituzionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

