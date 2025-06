DIRETTA Panchina Italia | doppio incarico Ranieri giornata decisiva | CMIT

La scena del calcio italiano è in fermento: con l’esonero di Spalletti e la chiamata decisiva del presidente Gravina, il futuro della Nazionale pende da un filo. La giornata di ieri ha segnato una svolta cruciale, mentre i vertici si confrontano sul doppio incarico di Ranieri e sulla diretta panchina. La suspense è alle stelle, e il destino dell’Italia si gioca in queste ore decisive.

Ieri la chiamata del presidente Gravina per convincerlo a ‘salvare’ la Nazionale e condurla al Mondiale: le ultime e i dettagli Ore di fuoco per il futuro della Nazionale, che ieri è stata sconvolta dall’annuncio dal parte dello stesso ct Spalletti del suo esonero. Si chiude dopo meno di due anni l’esperienza del mister di Certaldo alla guida dell’Italia, alla fine da considerarsi negativa soprattutto dopo l’Europeo dello scorso anno e il pesante 0-3 di Oslo. E allora è partito subito il toto-successore, mentre gli Azzurri saranno in campo – questa sera – contro la Moldavia per una partita fondamentale per i punti ma anche per il numero dei gol. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Panchina Italia: doppio incarico Ranieri, giornata decisiva | CM.IT

In questa notizia si parla di: Italia Diretta Panchina Doppio

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Scopri cosa vedere oggi su Italia 1 con la nostra guida tv completa! Se sei alla ricerca della programmazione in diretta e streaming, qui troverai tutte le informazioni necessarie per non perdere i tuoi programmi preferiti.

Italia-Moldavia: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming le qualificazioni Mondiali in tempo reale - La Nazionale si trova dinanzi ad un unico imperativo: vincere per mantenere vive le speranze di qualificazione al prossimo Mondiale. Leggi su tuttosport.com

Panchina Italia, per i bookmaker è corsa a due... e mezzo: chi sono i favoriti - Per Spalletti stasera sarà l'ultima partita alla guida della nazionale azzurra, chi sarà il nuovo CT? Leggi su tuttosport.com

Qualificazioni Mondiali 2026, oggi Italia-Moldavia. Ultima panchina per Spalletti - Leggi su Sky TG24 l'articolo Qualificazioni Mondiali 2026, oggi Italia- Leggi su tg24.sky.it