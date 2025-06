DIRETTA | Calciomercato le news di lunedì 9 giugno | ipotesi Gosens-Roma UFFICIALE Chivu all’Inter LIVE

Benvenuti alla nostra diretta sulle ultime news di calciomercato di lunedì 9 giugno! Un giorno ricco di trattative, rumors e ufficialità, con grandi nomi come Gosens in orbita Roma, Chivu all’Inter e molte altre operazioni ancora da definire. Le squadre sono agguerrite, pronte a chiudere gli affari prima della chiusura della finestra di mercato, prevista per martedì 10 giugno. Ma questo è solo l’inizio di un’estate che promette emozioni e sorprese. Rimanete con noi!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che sarà aperta fino a dopodomani, martedì 10 giugno. Ma naturalmente, siamo solo all’inizio. Claudio Ranieri (LaPresse) – Calciomercato.it Su Calciomercato.it, vi terremo aggiornati come sempre minuto per minuto con tutte le ultime novità in Serie A e nel calcio internazionale. Tiene banco anche la questione Nazionale dopo il divorzio con Spalletti in panchina: la Federazione in pressing su Ranieri, che potrebbe assumere il doppio ruolo di Ct e consulente della Roma. 🔗 Leggi su Calciomercato.it