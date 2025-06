DIRETTA | Calciomercato le news di lunedì 9 giugno | Angelino da Inzaghi Nfiente Samuel per l’Inter LIVE

Benvenuti alla nostra diretta di calciomercato, con tutte le ultime news di lunedì 9 giugno. Tra trattative infuocate, scambi imminenti e aggiornamenti exclusive su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro, il mercato entra nel vivo. Le squadre stanno finalizzando operazioni strategiche prima della chiusura ufficiale, prevista per martedì 10 giugno. Rimanete con noi: la sessione di mercato è appena iniziata e le sorprese sono dietro l'angolo!

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima finestra di trasferimenti, che sarà aperta fino a dopodomani, martedì 10 giugno. Ma naturalmente, siamo solo all'inizio. Tiene banco anche la questione Nazionale dopo il divorzio con Spalletti in panchina: la Federazione in pressing su Ranieri, che potrebbe assumere il doppio ruolo di Ct e consulente della Roma.

Calciomercato Milan, colpo grosso dei rossoneri per la fascia? Le news - Il calciomercato estivo del Milan si preannuncia scoppiettante, con i rossoneri pronti a sferrare un colpo grosso per rinforzare la fascia.

Longoria, Marsiglia: "Luis Henrique via entro il 30 giugno, non c'è solo l'#Inter". Pronto un nuovo summit, le cifre https://calciomercato.com/news/longoria-marsiglia-luis-henrique-via-entro-il-30-giugno-non-ce-s-22861?_gl=1*16lhv5v*_up*MQ..*_ga*NDA1NTE Partecipa alla discussione

Calciomercato Roma - L'Inter ha fino al 18 giugno per riscattare Zalewski #ASRoma #Inter #Zalewski #Calciomercato https://vocegiallorossa.it/primo-piano/calciomercato-roma-l-inter-ha-fino-al-18-giugno-per-riscattare-zalewski-268625… Partecipa alla discussione

Angelino verso l'Al Hilal, Chivu ufficiale all'Inter, Cristiano Ronaldo resta all'Al-Nassr. Le trattative di calciomercato - Chivu rescinde col Parma e si prepara a firmare un biennale come nuovo allenatore dell'Inter, Osimhen rifiuta l'Al Hilal che ... Leggi su ilmessaggero.it

Calciomercato Inter News/ Acerbi, addio vicino. Bisseck piace in Premier, si insiste su Leoni (9 giugno 2025) - Calciomercato Inter News: rivoluzione in linea verde per i nerazzurri in difesa. Leggi su ilsussidiario.net

DIRETTA | Calciomercato, le news di lunedì 9 giugno LIVE - Anche oggi, giornata importante per le news di calciomercato, con trattative e operazioni in corso e le varie squadre che provano a finalizzare o impostare affari a conclusione di questa prima ... Leggi su calciomercato.it