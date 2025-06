Diploma d' oro per gli ex compagni di classe dell' elementare | Legami importanti da recuperare

Un tocco di magia e nostalgia ha riempito l’aria nel ritorno alle radici: a cinquant’anni dal diploma, ex compagni di classe dell’elementare Aurelio Saffi di Forlì si sono riuniti per riscoprire legami fondamentali da recuperare. Diciotto sessantenni, animati dal desiderio di rivivere quei momenti speciali, hanno condiviso ricordi e sorrisi, dimostrando che le amicizie vere non invecchiano mai. Il viaggio nel passato si è concluso con la promessa di non lasciarsi più e di mantenere vivo quel legame unico.

A cinquant'anni dal diploma di scuola elementare, venerdì scorso si sono ritrovati diciotto sessantenni e ex alunni che frequentavano la sezione A della scuola elementare Aurelio Saffi di Forlì. Il comitato organizzatore, composto da quattro degli ex alunni - Silvia, Monica, Fulvia e Massimo, ha. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Diploma d'oro per gli ex compagni di classe dell'elementare: "Legami importanti da recuperare"

