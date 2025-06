' Dipingere è un dare alla luce' la mostra di Enrico Lombardi conquista Meldola

Oltre le aspettative, il pubblico ha gremito la Galleria Michelacci di Meldola per ammirare la straordinaria mostra di Enrico Lombardi, intitolata “Dipingere è un dare alla luce”. L’esposizione, curata dall’assessorato alla Cultura del Comune, ha offerto un viaggio emozionale attraverso le sue opere, lasciando tutti con un senso di meraviglia e ispirazione. La grande affluenza testimonia quanto l’arte possa ancora sorprendere e unire le persone.

Sì è conclusa nei giorni scorsi la mostra di Enrico Lombardi "Dipingere è un dare alla luce", organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Meldola alla Galleria Michelacci, collocata nella ex cappella dell'ospedale del Santissimo Crocifissso. "Oltre le aspettative il numero di.

