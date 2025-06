Dipiazza esce indebolito dal sondaggio la città va da un' altra parte e non lo segue più

Dopo tre giorni intensi in aula, l'opposizione emerge rafforzata, dimostrando unità e determinazione. Nonostante le critiche alla "bidonvia" e i recenti sondaggi che segnano una sfida per Dipiazza, il nostro impegno resta saldo: questa coesione ci apre nuove prospettive per affrontare le sfide future e difendere gli interessi della cittadinanza. La strada è ancora lunga, ma il nostro spirito non si piega.

I piani dell'opposizione su cui si muovono le critiche nei confronti della "bidonvia" appaioni molteplici e non esclusivamente collegati al progetto fortemente voluto dalla giunta Dipiazza. "Usciamo rafforzati da tre giorni d'aula dove abbiamo dimostrato unità, un messaggio che fa ben sperare per. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - "Dipiazza esce indebolito dal sondaggio, la città va da un'altra parte e non lo segue più"

In questa notizia si parla di: Dipiazza Esce Indebolito Sondaggio

Sondaggio Swg, altro che governo indebolito: i numeri che parlano chiaro - Sangiuliano ininfluente: la fiducia degli italiani resta salda in Giorgia Meloni e i nuovi sondaggi del lunedì continuano a premiare i partiti di governo. Leggi su iltempo.it