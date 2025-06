Dino Lanzaretti | 100mila km in bici per la libertà e l' avventura

Dino Lanzaretti ci insegna che la vera libertà si conquista con il coraggio di partire, abbandonando la routines e inseguendo un sogno. Venticinque anni fa, lasciò le valli vicentine per pedalare oltre confine, percorrendo più di 100mila chilometri in cerca di avventure e luoghi sperduti. La sua storia è un'ispirazione potente: una fuga verso la libertà e l'autenticità. E la sua avventura continua, perché ogni pedalata è un nuovo capitolo.

di Massimo Selleri La ricerca della libertà quasi sempre inizia da una fuga, o meglio, da una evasione. Non fa eccezione la scelta di Dino Lanzaretti che 25 anni fa ha deciso di cambiare vita, lasciando le valli vicentine per girare il mondo in bicicletta arrivando a pedalare per più di 100mila chilometri volendo raggiungere luoghi sperduti del pianeta. "Dalla finestra del mio ufficio - racconta Lanzetti - vedevo il nuovo cimitero del paese. Quasi tutti i giorni arrivava un carro funebre e l’idea che un giorno dentro quella bara ci sarei stato io mio angosciava. Ho iniziato a riflettere su come poter "fregare" la morte e siccome è un evento da cui nessuno può sfuggire mi sono detto che l’unico modo per poterla superare era quello di creare le condizioni perchè non potesse rubarmi nulla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net