Dimmi La Verità | Flaminia Camilletti | La batosta della sinistra sui referendum

Il 9 giugno 2025, la sinistra ha subito un colpo duro sui referendum, tra dichiarazioni di Boccia e le vicissitudini di Calenda. Flaminia Camilletti analizza in #DimmiLaVerità questa battuta d’arresto, svelando le ragioni di un risultato inaspettato e le conseguenze per il panorama politico italiano. Continua a leggere e scopri cosa c’è dietro questa sconfitta politica.

