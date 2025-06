Dimissioni | vergogna Italia via insieme a Spalletti

Il commissario tecnico Luciano Spalletti si trova alle prese con una sfida difficile, mentre l’Italia si scontra con la Moldavia in una partita che mette in discussione le ambizioni mondiali degli Azzurri. La fatica e le polemiche sui social testimoniano quanto la nostra Nazionale sia sotto pressione, anche di fronte a una squadra modesta. Quale sarà il destino degli azzurri e come reagirà il nostro calcio in questa fase cruciale?

L’Italia fatica tremendamente anche contro la modesta Moldavia: sta succedendo tutto nel primo tempo del match del Mapei Stadium L’ Italia fatica anche contro la Moldavia. La Nazionale di Luciano Spalletti, all’ultima in panchina da CT esonerato, non sfonda ed aveva anche subito la rete dello svantaggio. Il fuorigioco di Nicolaescu ha salvato gli Azzurri, ma i tifosi insorgono sui social. Qualificazioni Mondiali, Italia-Moldavia: che cosa sta succedendo (Foto LaPresse) – calciomercato.it Nel mirino, oltre ai calciatori Azzurri, c’è il presidente della FIGC Gabriele Gravina dopo l’esonero di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - “Dimissioni”: vergogna Italia, via insieme a Spalletti

In questa notizia si parla di: Italia Spalletti Dimissioni Vergogna

Italia, chiamata a sorpresa di Spalletti: non va in Nazionale da anni - L’Italia, con Spalletti di spalle e senza Nazionale da anni, si prepara a una sfida tra passato e futuro.

Vergogna Italia. Da dimissioni. Non solo di Spalletti, ma anche dai vertici della #Figc, ovvero del presidente della Figc #Gravina. #italianorvegia #norvegiaitalia #Italia #nazionale #calcio #seriea Partecipa alla discussione

Il calcio italiano: uno sfacelo sportivo e un Far West dove lo sceriffo non persegue i fuorilegge ma li protegge. Di Spalletti e Gravina scrivevo così già un anno fa: e come dire, sembra oggi Dopo l'ennesimo tracollo cui è andata incontro a Oslo la nazionale azzu Partecipa alla discussione

Vergogna Italia: la disfatta di Oslo della Nazionale di Spalletti rischia di costare la terza esclusione dal Mondiale - Dopo la disastrosa sconfitta per 3 a 0 contro la Norvegia, l'Italia è sull'orlo della terza esclusione dal Mondiale ma a questo punto la poltrona di Spalletti e la poltrona di Gravina traballano forte ... Leggi su firstonline.info

Italia senza gioco, senza vergogna, il nulla assoluto. Spalletti, com'era la storia di imitare Sinner? - II disastro di Oslo chiama in causa il ct che non ci ha capito nulla e una squadra rammollita e spenta, nella quale si è salvato solo il debuttante Coppola. Leggi su tuttosport.com

Vergogna Italia! Ne prende 3 in 45' dalla Norvegia, ora per il Mondiale si fa dura - Nessun tiro in porta e strada subito in salita verso gli Stati Uniti ... Leggi su gazzetta.it