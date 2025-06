Dimissioni Gravina | terremoto in Federcalcio decisione presa

Il calcio italiano è ennesimamente scosso da un terremoto di proporzioni storiche: le dimissioni di Gravina, in seguito all’esonero di Spalletti, hanno scatenato un vortice di polemiche e incertezze. Dopo una rielezione con un plebiscito, il presidente si trova ora a dover affrontare il caos che minaccia di ridefinire il futuro del nostro movimento calcistico. Cosa succederà ora? Restate sintonizzati, perché la stagione è appena iniziata.

La mossa clamorosa dopo l’esonero di Spalletti: ecco cosa sta succedendo Il calcio italiano resta nel caos. L’esonero di Spalletti, ufficializzato dallo stesso tecnico alla vigilia di Italia-Moldavia e dopo la disfatta in Norvegia, non ‘salva’ Gravina dalle feroci critiche provenienti un po’ da tutte le parti, ricordando però che è stato appena rieletto col 98,7% dei voti. Definiarla una percentuale bulgara si offenderebbe la Bulgaria stessa. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Come raccolto dal nostro inviato a Reggio Emilia, dove stasera gli azzurri sfideranno la Moldavia, il numero uno della Federcalcio era atteso alle 14. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Dimissioni Gravina: terremoto in Federcalcio, decisione presa

