Dimissioni del cda di Aica Avs e Verdi | Opportunità per rilanciare la gestione pubblica

Le dimissioni del Cda di AICA AVS e Verdi rappresentano un’importante occasione per riqualificare la gestione pubblica e rafforzare l’efficienza del servizio idrico. In vista dell’assemblea dei Sindaci convocata per mercoledì 11 giugno, è essenziale adottare strategie innovative e condivise per garantire un futuro sostenibile e trasparente. Solo attraverso un impegno congiunto potremo trasformare questa sfida in un’opportunità per il rilancio dell’azienda e della qualità dei servizi offerti alla comunità.

In seguito alle recenti dimissioni dell'intero Consiglio di Amministrazione dell'AICA, l'Azienda Idrica dei Comuni Agrigentini, riteniamo fondamentale che l'Assemblea dei Sindaci, convocata per mercoledi 11 giungo, accolga tale decisione, avviando un processo di rinnovamento e rilancio.

In questa notizia si parla di: Dimissioni Aica Verdi Opportunità