Dimentichi spesso le chiavi di casa? Questo smart lock in offerta ti apre la porta con il volto

Se spesso dimentichi le chiavi di casa, questa smart lock in offerta è la soluzione perfetta: ti permette di entrare con il volto, combinando sicurezza e praticità. La Wi-Fi Smart Lock Ultra di SwitchBot unisce design elegante e tecnologia avanzata, offrendoti un modo semplice e sicuro di accedere alla tua abitazione. Approfitta del 15% di sconto, pagando solo 254,99€ invece di 299,99€. Acquistala ora a...

La serratura intelligente e Wi-Fi Smart Lock Ultra di SwitchBot rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per la sicurezza domestica, grazie al prezzo scontato del 15% di soli 254,99€ rispetto al prezzo originale di 299,99€. Questo dispositivo combina design elegante, praticità e sicurezza di alto livello: in poche parole, ti permette di aprire la tua porta di casa senza necessariamente usare le chiavi. Ecco come funziona! Acquistala ora a prezzo scontato Dal riconoscimento facciale alle impronte digitali. Tra le caratteristiche più rilevanti spicca il sistema di riconoscimento facciale 3D, capace di sbloccare automaticamente la porta quando ci si avvicina a una distanza compresa tra 0,6 e 0,9 metri e un'altezza tra 1,2 e 2 metri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dimentichi spesso le chiavi di casa? Questo smart lock in offerta ti apre la porta... con il volto

In questa notizia si parla di: Chiavi Casa Smart Lock

Rubano chiavi e libretto dall’auto: stavano per svaligiare la casa del proprietario - In una sequenza di eventi sospetti, un gruppo di ladri si aggirava nei parcheggi dei supermercati, rubando chiavi e libretti delle auto per pianificare un furto in casa.

Dimentichi spesso le chiavi di casa? Questo smart lock in offerta ti apre la porta... con il volto - Smart Lock Ultra di SwitchBot è una serratura elettronica che offre diversi metodi di sblocco, tra cui riconoscimento facciale 3D. Leggi su quotidiano.net

Entrare in casa senza chiavi? Ecco Smart Lock Linus L2 - In particolare, ha l’obiettivo di semplificare l’accesso a casa e il controllo degli ingressi ... Leggi su tecnologia.libero.it

Basta chiavi per aprire casa, arriva la smart lock definitiva - Consentono di gestire l’accesso alla propria abitazione in modo intelligente, eliminando la necessità di chiavi ... Leggi su tecnologia.libero.it