Dimentica le chiavi di casa si arrampica dal balcone e cade | morta ragazza di 30 anni a Molfetta

Una tragica disavventura scuote Molfetta: una giovane di 30 anni perde la vita nel tentativo di entrare in casa passando da un balcone adiacente. Un gesto che, per un attimo, sembrava il modo più rapido per risolvere un problema comune, ma si è trasformato in una tragedia inaspettata. La comunità si stringe nel dolore mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda. Continua a leggere.

Nel tentativo di accedere alla propria abitazione passando da un balcone adiacente, la giovane avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduta rovinosamente sul marciapiede sottostante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

