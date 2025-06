Digitalizzazione e relazioni con gli utenti misure alternative al processo tra mediazione e giustizia riparativa | convegno con Rampelli

La digitalizzazione sta rivoluzionando il rapporto tra cittadini e sistema giudiziario, aprendo nuove vie alle misure alternative al processo come mediazione e giustizia riparativa. Il convegno del 10 giugno a Montecitorio, con la partecipazione di Fabio Rampelli, offrirà un’occasione preziosa per esplorare come queste innovazioni possano migliorare l’efficienza e l’equità della giustizia. Un evento da non perdere per comprendere i futuri scenari del settore.

ROMA – Martedì 10 giugno, alle ore 16, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerĂ il convegno “Digitalizzazione e relazioni con gli utenti, misure alternative al processo, tra mediazione e giustizia riparativa”. Partecipera’ il vice presidente della Camera dei Deputati, Fabio Rampelli. L’appuntamento, come informa una breve nota diffusa dall’ufficio stampa di Montecitorio, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “Digitalizzazione e relazioni con gli utenti, misure alternative al processo, tra mediazione e giustizia riparativa”: convegno con Rampelli

In questa notizia si parla di: Digitalizzazione Relazioni Utenti Misure

“Digitalizzazione e relazioni con gli utenti, misure alternative al processo, tra mediazione e giustizia riparativa”: convegno con Rampelli - Martedì 10 giugno, alle ore 16, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolgerà il convegno “Digitalizzazione e relazioni con gli utenti, ... Leggi su lopinionista.it

Confindustria-Cerved, potenziare misure per digitalizzazione - Per spingere la digitalizzazione delle imprese italiane "è necessaria una revisione e un potenziamento degli strumenti a supporto della trasformazione, tenendo conto dei mutati obiettivi in ... Leggi su ansa.it

Inps, con video guide personalizzate e interattive strumenti su misura per ogni utente - Inps, con video guide personalizzate e interattive strumenti su misura per ogni utente (Adnkronos) – La strategia di evoluzione e digitalizzazione messa a punto dall'Inps comprende lo sviluppo ... Leggi su ilikepuglia.it