Difesa italiana l’industria vale 16 miliardi Crosetto | Sfida tecnologica in corso userei fondi europei

Oggi lo scontro non è più tra Occidente e Russia, ma si gioca su territori tecnologici e strategici fondamentali. La difesa italiana, con un valore di 16 miliardi di euro, si trova al centro di questa sfida epocale. Crosetto mette in evidenza la necessità di sfruttare i fondi europei per rafforzare l’industria della difesa e rispondere efficacemente alle nuove minacce globali. È una partita cruciale che richiede innovazione e collaborazione internazionale.

Roma, 9 giugno 2025 – Dalla sfida tra Stati Uniti e Cina sulla capacità di sviluppare nuove tecnologie alla guerra di disinformazione e cyber-attacchi, fino alla possibilità di sfruttare i fondi europei per la Difesa. Il ministro Guido Crosetto fa il punto sulle nuove sfide per l’Occidente al convegno della Fondazione Luigi Einaudi promosso per presentare il paper ‘Difesa, l’industria necessaria’. “Oggi lo scontro non è tra Occidente e Russia, ma tra Stati Uniti e Cina che si sfidano sulla capacità di sviluppare nuove tecnologie: dall'intelligenza artificiale ai supercomputer, dai computer quantistici al cyber, fino alla sfida tecnologica per lo spazio e i fondali marini” osserva Crosetto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Difesa italiana, l’industria vale 16 miliardi. Crosetto: “Sfida tecnologica in corso, userei fondi europei”

In questa notizia si parla di: Difesa Industria Crosetto Fondi

Difesa europea, a Roma si riuniscono i big five d’Europa per fare il punto su Ucraina e industria - A Roma si riuniscono i big five d'Europa per discutere di Ucraina e industria della difesa. Per due giorni, la capitale italiana ospita i ministri della Difesa di Francia, Germania, Italia, Polonia e Regno Unito, che approfondiranno temi cruciali e strategici, in un contesto di crescente attenzione per la sicurezza europea.

La Nato vuole il 5% di Pil. Rissa a Chigi. Merz: “No” di Cosimo Caridi e Giacomo Salvini La lite a Roma sui fondi Ue e sui satelliti di Elon Musk Il timore di fughe di Washington. Al G7 in Canada, ma soprattutto al vertice Nato dell’Aia di fine giugno. Che diventer Partecipa alla discussione

#Difesa Partecipa alla discussione

Difesa italiana, l’industria vale 16 miliardi. Crosetto: “Sfida tecnologica in corso, userei fondi europei” - Dal report della fondazione Einaudi emerge la necessità di investire nel settore per garantire al nostro Paese e all’Unione europea sicurezza e capacità di deterrenza e poter competere con giganti com ... Leggi su quotidiano.net

Il valore della difesa italiana è di 16 miliardi di euro. Dall’industria una spinta all’innovazione: ecco perché - Un paper mette in evidenza che gli investimenti militari in ricerca e sviluppo spesso portano a scoperte scientifiche e tecnologiche che poi trovano applicazioni nel settore civile (dual - Leggi su ilsole24ore.com

Cyberattacchi e sicurezza percepita. Cosa c’è da fare sulla Difesa secondo Crosetto (e la Fondazione Einaudi) - Poco più di un italiano su tre (33,4%) ritiene che l’Italia debba mantenere l’attuale livello di spesa per il comparto della difesa, mentre il 31,4% è favorevole a un aumento degli investimenti nello ... Leggi su formiche.net