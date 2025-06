Dietro le quinte della celebre fiction Il Paradiso delle Signore mostra evento al Palacultura

Preparati a scoprire i segreti e le curiosità della celebre fiction Il Paradiso delle Signore, in una mostra evento al Palacultura di Messina. Un'occasione unica per entrare nel cuore della produzione, incontrare i protagonisti e rivivere le emozioni che hanno conquistato milioni di telespettatori. Non perdere questa esperienza coinvolgente, che ti trasporterà nel mondo glamour e affascinante della serie. L’appuntamento è imperdibile: ti aspettiamo mercoledì 11 giugno alle 10.30 per un viaggio indimenticabile.

Un viaggio emozionante dietro le quinte della serie televisiva di grande successo Il Paradiso delle Signore approda al Palacultura di Messina con una mostra evento imperdibile, che sarà inaugurata mercoledì 11 giugno alle 10.30. La mostra si inserisce nell'ambito della VI edizione del Premio.

