Die Hard 6 | il regista svela i dettagli del film cancellato con Bruce Willis

Sei appassionato di azione e mistero? Scopri i dietro le quinte di "Die Hard 6", il capitolo mai nato che avrebbe concluso la saga di John McClane. Il regista Len Wiseman svela i motivi dietro l'annullamento del progetto, svelando dettagli esclusivi sulla trama e le sfide affrontate. Un'occasione unica per rivivere le emozioni di un film mai visto e scoprire cosa avrebbe potuto essere. Continua a leggere per conoscere la verità dietro il sogno sfumato di Hollywood.

Doveva essere il capitolo finale di una delle saghe action più amate. Ma il sesto Die Hard non ha mai visto la luce. Ora, il regista Len Wiseman svela perché. Il regista di Die Hard: Vivere o morire, Len Wiseman, è tornato a parlare di McClane, il film mai realizzato che avrebbe dovuto chiudere la saga iniziata nel 1988 con Bruce Willis nei panni del poliziotto più coriaceo di New York. In una recente intervista a IndieWire, Wiseman ha rivelato quanto fosse vicino il progetto prima che venisse messo in pausa a tempo indeterminato. E soprattutto ha spiegato i motivi di questa "pausa". Un Die Hard tra passato e presente Wiseman ha raccontato di aver lavorato al progetto per quattro anni, definendolo "una sceneggiatura fighissima, con un'idea fortissima". 🔗 Leggi su Movieplayer.it