Dichiarazione dei redditi Forfettari | istruzioni su invio Modello Redditi PF 2025

Se sei un contribuente forfettario, è fondamentale rispettare le scadenze per evitare sanzioni e assicurarti di essere in regola con il Fisco. Entro il 31 ottobre 2024, dovrai trasmettere all’Agenzia delle Entrate il modello Redditi PF 2025 per il periodo d’imposta 2024. Questa procedura, semplificata grazie al regime forfettario, permette di dichiarare il reddito con maggiore facilità. Ecco tutto quello che devi sapere per inviare correttamente il tuo modello.

Entro il prossimo 31 ottobre i contribuenti che beneficiano del regime forfettario sono chiamati a trasmettere all’Agenzia Entrate il modello Redditi PF 2025 relativo al periodo d’imposta 2024. Nonostante sia stato introdotto dalla Legge 23 dicembre 2014, numero 190 come regime naturale per le realtà di piccole dimensioni, caratterizzato da una serie di semplificazioni in materia di determinazione del reddito, di tassazione e di adempimenti fiscali, il regime forfettario non sfugge all’obbligo di presentare il modello Redditi direttamente da parte del contribuente o per il tramite di un intermediario abilitato. 🔗 Leggi su Leggioggi.it © Leggioggi.it - Dichiarazione dei redditi Forfettari: istruzioni su invio Modello Redditi PF 2025

