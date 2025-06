Di Gennaro manifesta ancora dei dubbi sulla permanenza di Tudor alla Juve | Dobbiamo capire ancora perché bisogna vedere come andrà questo aspetto

Antonio Di Gennaro ancora si interroga sul futuro di Igor Tudor alla Juventus. La sua incertezza ruota attorno a un aspetto cruciale: l'esito dell'appuntamento imminente. Solo dopo questa valutazione, sarĂ possibile capire se il tecnico croato continuerĂ la sua avventura bianconera o no. La questione rimane aperta, e i prossimi giorni saranno decisivi per definire il destino di Tudor alla Juve.

