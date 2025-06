Di chi è la colpa del fallimento dei referendum su lavoro e cittadinanza

Il fallimento dei referendum su lavoro e cittadinanza solleva interrogativi importanti: chi ne trarrà vantaggio e chi dovrà fare i conti con le conseguenze? È un momento di riflessione sulle responsabilità e sulle strategie politiche che si intrecciano in questa vicenda. Ma soprattutto, bisogna chiedersi: di chi è la colpa di questo ennesimo regalo a Giorgia Meloni? Scopriamolo insieme.

L'esito del referendum è destinato ad avere conseguenze sulla scena politica: proviamo a capire chi ne approfitterà, chi dovrà mettersi sulla difensiva e di chi è "la colpa" di questo ennesimo regalo a Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Colpa Referendum Fallimento Lavoro

Schiaffi e sputi a un attivista Cgil. Stava promuovendo il referendum: "La mia ‘colpa’? Invitarlo a votare" - Un episodio inquietante segna il panorama della partecipazione civica in Italia: Vincenzo Fabiano, attivista dello Spi Cgil, aggredito per aver semplicemente invitato a votare.

Non basta avere ragione, serve la forza Note autocritiche sul #referendum Troppo comodo dare la colpa del fallimento dei referendum alla destra al potere. Quelli sono i nemici dichiarati della classe lavoratrice e dell’eguaglianza: è naturale – persino coerent Partecipa alla discussione

Di chi è colpa se, al referendum, non si raggiungesse il quorum - I motivi sono quattro: storico astensionismo, italiani all'estero, i motivi del no e la fase politica italiana. Leggi su esquire.com

Referendum su lavoro e cittadinanza falliscono, Lega ironizza: “Piccoli problemi di quorum” - Matteo Salvini: “Enorme sconfitta per una sinistra che non ha più idee e credibilità e che non riesce a ... Leggi su fanpage.it

Quel fallimento dei referendum - Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Leggi su ilfoglio.it