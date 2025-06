Deve migliorare Dzemaili boccia l’obiettivo del Napoli | sentenza a sorpresa

Arrivano dure critiche da parte dell'ex azzurro: secondo il centrocampista l'obiettivo del Napoli ha ancora delle lacune da colmare. Il Napoli è sempre più attivo sul mercato. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna è costantemente al lavoro per cercare di portare a termine qualche trattativa interessante. Atteso nei prossimi giorni l'accordo definitivo con Kevin De Bruyne: il centrocampista belga sosterrà le visite mediche dopo il ritiro con la sua nazionale. In attesa di ulteriori colpi da parte della dirigenza partenopea, l'ex centrocampista del Napoli Blerim Dzemaili ha commentato alcuni dei profili che più interessano alla squadra azzurra: arriva una critica molto dura per un esterno.

