Desio allarme forasacchi | cittadini pronti alla class action contro il Comune

L’emergenza forasacchi a Desio ha acceso le preoccupazioni dei cittadini, pronti a scendere in campo per tutelare la propria salute e quella dei loro amici a quattro zampe. Tra proteste e minacce di azioni legali, un residente ha annunciato: “Se le aiuole non verranno sistemate, presenteremo una class action contro il Comune”. La questione si infiamma sui social: il confronto tra cittadini e amministrazione è destinato a diventare ancora più acceso, con l’obiettivo di ottenere risposte concrete e interventi immediati.

