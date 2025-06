Delitto Garlasco terminati rilievi dei Ris a casa Poggi

Dopo oltre sei ore di intense ricognizioni, i RIS e il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano hanno concluso i rilievi nella casa Poggi a Garlasco. Utilizzando avanzate tecnologie come laser e droni, hanno ricostruito in 3D gli ambienti, puntando a chiarire la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Questa operazione rappresenta un passo cruciale per fare luce sulla vicenda e ridefinire il quadro delle indagini.

Sono terminati dopo oltre sei ore nella villetta della famiglia Poggi, a Garlasco, i rilievi dei Ris e del Nucleo investigativo dei carabinieri di Milano. I militari, attraverso r ilevatori laser e droni, hanno effettuato una ricostruzione 3D degli ambienti della casa per effettuare una comparazione con le immagini del 2007 in modo stabilire l’esatta dinamica dell’omicidio e della disposizione delle tracce di sangue di Chiara Poggi all’interno dell’abitazione. In casa, oltre ai genitori di Chiara, Giuseppe e Rita Poggi, era presente anche Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, e il consulente della famiglia Davide Radaelli. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, terminati rilievi dei Ris a casa Poggi

