Il delitto di Garlasco torna sotto i riflettori con una sorprendente indagine del RIS, che utilizza avanzate tecnologie come laser scanner e droni per ricostruire ogni dettaglio della villetta della famiglia Poggi. Un'operazione che promette di far luce sulla tragica morte di Chiara Poggi nel 2007, ricostruendo in 3D l’interno e l’esterno della casa. La speranza è di scoprire nuove tracce e chiarire definitivamente la dinamica dell’omicidio.

Il Ris, incaricato dalla Procura di Pavia, è nella villetta della famiglia Poggi, a Garlasco, con laser scanner e droni. Lo rende noto in esclusiva sui social il Tg1, aggiungendo che l’obiettivo degli inquirenti è quello di “riprodurre in 3D l’interno e l’esterno della casa dove nel 2007 venne uccisa” Chiara Poggi, “ ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell’omicidio”. Il RIS, incaricato dalla Procura di Pavia, è nella villetta dei #Poggi con laser scanner e droni. pic.twitter.comWchBYZ1PBl — Tg1 (@Tg1Rai) June 9, 2025 Alberto Stasi è l’unico condannato per il delitto avvenuto il 13 agosto 2007 nella cittadina in provincia di Pavia. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, Ris nella villetta della famiglia Poggi con laser scanner e droni

