Delitto Garlasco | Ris dentro villetta Poggi con laser scanner e droni

Un intervento all’avanguardia per risolvere il mistero dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco: il Ris utilizza laser scanner e droni nella villetta di famiglia, con l’obiettivo di ricostruire in 3D ogni dettaglio dell’indagine. Questa tecnologia innovativa promette di chiarire la dinamica del tragico evento e restituire una verità che si è fatta attendere nel tempo. La speranza di fare luce sulla vicenda si fa più concreta che mai.

Roma, 9 giu. (LaPresse) – Il Ris, incaricato dalla Procura di Pavia, è nella villetta della famiglia Poggi con laser scanner e droni. Lo rende noto in esclusiva sui social il Tg1, aggiungendo che l’obiettivo degli inquirenti è quello di “riprodurre in 3D l’interno e l’esterno della casa dove nel 2007 venne uccisa” Chiara Poggi, “ricostruire la traiettoria delle tracce di sangue e la dinamica dell’omicidio”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco: Ris dentro villetta Poggi con laser scanner e droni

In questa notizia si parla di: Poggi Villetta Laser Scanner

«Garlasco, Andrea Sempio era nella villetta quando Chiara Poggi è stata uccisa» - Andrea Sempio era nella villetta di Garlasco al momento dell’omicidio di Chiara Poggi. Non solo l’esame del DNA, ma anche altri elementi che lo collocano sulla scena rafforzano questa certezza.

Garlasco, i Ris nella villetta dei Poggi con laser, scanner e droni: ecco perché - Gli uomini del Ris dei carabinieri sono da poco entrati nella villetta di Via Pascoli ... Leggi su iltempo.it

Garlasco, i Ris a casa di Chiara Poggi: sopralluogo con droni, laser e scanner. La villetta da ricostruire in 3D - I carabinieri del Ris sono tornati nella villetta di via Pascoli a Garlasco per un sopralluogo legato al femminicidio di Chiara Poggi. Leggi su leggo.it

Garlasco, nuovo sopralluogo dei Ris nella villetta dei Poggi: i carabinieri con laser e droni per ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue - Questa mattina i carabinieri del reparto investigativo speciale si sono recati ancora una volta nella villetta di Garlasco di via Pascoli ... Leggi su ilgazzettino.it