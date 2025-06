Delitto di Garlasco nuovi accertamenti nella villetta dove è stata uccisa Chiara La famiglia Poggi | Anche stavolta violata la riservatezza delle indagini

A distanza di 18 anni dal tragico delitto di Garlasco, nuove indagini scuotono ancora una volta la tranquilla villetta dove Chiara Poggi trovò la morte. Con tecnologie avanzate come laser, scanner e droni, le forze dell'ordine tentano di fare luce su un caso irrisolto, riaprendo ferite mai completamente cicatrizzate. Un’operazione che, ancora una volta, viola la riservatezza delle famiglie coinvolte, lasciando aperto il dolore di chi non si arrende alla verità.

A distanza di 18 anni dal delitto di Garlasco, i Ris e gli uomini del nucleo investigativo dei carabinieri sono nuovamente tornati nella villetta dove è stata uccisa Chiara Poggi con laser, scanner e droni con l’obiettivo riprodurre in 3d la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue. Un’indagine che riapre una vecchia ferita e amareggia i genitori di Chiara. “Anche questa mattina, come sempre in passato, i genitori di Chiara hanno aperto le porte della loro casa agli inquirenti, come era stato loro richiesto per le vie brevi. Ancora una volta sono rimasti amaramente sorpresi nel riscontrare che il relativo decreto di ispezione era stato reso immediatamente disponibile alla stampa e non a loro, quali persone offese dal reato, in un contesto nel quale la Procura di Pavia si era formalmente impegnata a garantire la riservatezza della verifica investigativa” hanno scritto i legali della famiglia, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna. 🔗 Leggi su Tpi.it