Delitto di Garlasco legale dei Poggi sorpreso dalla dinamica del blitz dei Ris in casa | Manca la notifica

Le operazioni dei Ris in casa Poggi sul caso Garlasco hanno sollevato interrogativi, lasciando il legale sorpreso dalla mancanza di notifica ufficiale e dalla possibile violazione della riservatezza. In un procedimento così delicato, ogni dettaglio conta: la trasparenza e il rispetto delle procedure sono fondamentali per garantire un giusto processo, e la questione si fa ancora più complessa.

Le operazioni dei Ris in casa Poggi sul caso Garlasco ha sorpreso il legale: "Bene gli accertamenti, ma è mancata la notifica e la riservatezza".

Garlasco, legale Poggi: “Attizzatoio è ancora in casa, ma manca un martello” - A Garlasco, le indagini coordinati dalla Procura di Pavia hanno portato alla perquisizione dell'abitazione di un indagato nella vicina Voghera e di un'altra a Tromello.

Garlasco: i Ris nella villetta dove fu uccisa Chiara Poggi con laser scanner e droni. Cosa cercano? - All’uscita l’avvocato di Sempio ha riferito sullo stato d’animo dei coniugi: “Sono stanchi e chiedono di lasciare libero l'ingresso”. Leggi su msn.com

Garlasco, Ris nella villetta dei Poggi con droni e scanner per ricostruzione 3D - L'obiettivo dell'approfondimento di indagine è riprodurre in tre dimensioni la casa e ricostruire le traiettorie delle tracce di sangue. Leggi su tg24.sky.it