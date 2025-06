Delitto di Garlasco l' avvocato di Sempio | Triangolazione delle tracce

Nel mistero irrisolto del delitto di Garlasco, l'avvocato di Andrea Sempio svela dettagli sorprendenti sulla recente ispezione: si parla di una "triangolazione delle tracce" rinvenute nel 2007, un tentativo di chiarire la posizione precisa di ogni elemento sui muri e sul pavimento. Un passo cruciale nell'indagine, che potrebbe fare luce su aspetti ancora oscuri. La speranza è che questa analisi possa portare a una svolta decisiva.

"L'ispezione di oggi è stata finalizzata solamente per cercare di posizionare precisamente le tracce che sono state rinvenute nel 2007 sui vari muri e sulle varie piastrelle del pavimento. Loro hanno parlato di una triangolazione delle tracce." È la spiegazione fornita ai giornalisti da Angela Taccia, avvocato di Andrea Sempio, al termine del sopralluogo eseguito carabinieri del Ris nell’abitazione della famiglia Poggi nella giornata di lunedì 9 giugno. "Avevano già analizzato tutte le tracce che avevano rinvenuto, ma serviva posizionare al meglio, proprio al millimetro, qualsiasi impronta e qualsiasi macchia", ha specificato il legale, aggiungendo che le nuove verifiche sono state effettuate "in tutta l'area del piano terra" (video di Samuel Bianchi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

