Delitto di Garlasco la polizia davanti a casa Poggi Presente anche la legale di Sempio

Un nuovo capitolo si apre nel mistero di Garlasco: i carabinieri del Ris, con tecnologie all’avanguardia come laser scanner e droni, effettuano un approfondito sopralluogo nella casa di Chiara Poggi, uccisa nel 2007. La presenza della legale di Sempio, Angela Taccia, testimonia come l’indagine continui a svelare dettagli ancora sconosciuti. La dinamica di quell’omicidio potrebbe essere finalmente chiarita, aprendo nuovi scenari sulla verità.

Nuovo sopralluogo dei carabinieri del Ris nell’abitazione dove nel 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. Durante il sopralluogo sono stati usati laser scanner e droni con l’obiettivo di ottenere una riproduzione tridimensionale della casa, per tentare di ricostruire la dinamica dell’omicidio. Presente, in qualità di difensore di Andrea Sempio, anche la legale Angela Taccia (video di Samuel Bianchi). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

