delitto di garlasco il metodo della triangolazione sulle macchie di sangue per risolvere il giallo

Nel cuore di Garlasco, un nuovo capitolo si apre nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi. I Rsi hanno portato a termine un approfondito sopralluogo, utilizzando il metodo innovativo della triangolazione sulle macchie di sangue, per ricostruire in modo dettagliato la scena del crimine. Questo approccio potrebbe svelare nuovi dettagli sulla presenza di più persone sul luogo del delitto, tra cui il nome di Andrea Sempio, recentemente iscritto nel registro degli indagati.

Garlasco (Pavia), 9 giugno 2025 – Il nuovo sopralluogo nella villetta di Garlasco dove il 13 agosto 2007 venne uccisa Chiara Poggi è terminato. L'obiettivo dei Rsi è una nuova ricostruzione della scena del crimine, per verificare l'ipotesi della Procura di Pavia dell' omicidio "in concorso" e quindi l'eventuale presenza sul luogo del delitto di più persone. Il nuovo nome iscritto nel registro degli indagati è quello di Andrea Sempio anche se al momento, per la giustizia italiana, l'unico colpevole è l'ex fidanzato Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio. Il delitto di Garlasco e il mistero di quegli oggetti scomparsi 18 anni fa dalla villetta e mai ritrovati Le nuove tecniche.