Delitto di Chiara Poggi cosa trovarono i Ris nella villetta di Garlasco diciotto anni fa | ecco le immagini della scientifica

Diciotto anni fa, la villetta di Garlasco fu teatro di un tragico delitto che sconvolse l’Italia. Oggi, a distanza di oltre 17 anni, le immagini della scientifica rinnovano il loro ruolo di testimoni silenziosi, mentre gli esperti del RIS tornano sulla scena per nuove analisi. Cosa hanno trovato? Quali segreti si celano ancora tra le mura di via Pascoli? Un'indagine lunga e complessa che ancora oggi affascina e inquieta.

No, quella che vi mostriamo qui sotto non è una foto d'attualità. E soprattutto non è stata scattata oggi davanti alla villetta di via Pascoli a Garlasco. Si tratta di uno scatto dell'agosto 2007, ovvero quando la scientifica entrò per la prima volta a casa Poggi dopo l'omicidio di Chiara. Oggi, lunedì 9 giugno 2025, ovvero 6510 giorni dopo, la scena si è ripetuta. Gli specialisti del Ris sono tornati nella villetta. Diciotto anni dopo il delitto, il cui processo si è concluso con la condanna dell'allora fidanzato di Chiara, Alberto Stasi, la Procura della Repubblica di Pavia ha riaperto le indagini.