Delgado Inter nuovo obiettivo dall’Argentina | Ausilio lo osserva le possibili cifre

L'Inter continua a scrutare il panorama del calciomercato alla ricerca di giovani talenti da investire nel futuro. Questa volta, nel mirino dei nerazzurri è finito Milton Delgado, un promettente argentino del Boca Juniors. Il talento, già molto apprezzato da Russo, potrebbe rappresentare l’ennesima scommessa vincente per la società meneghina. Ma quali sono le cifre e le possibilità di un possibile trasferimento? Scopriamolo insieme.

Delgado Inter, le ultime sull’interesse di calciomercato dell’Inter nei confronti del talento argentino del Boca Juniors. Tutti i dettagli. Secondo quanto riportato dal El Crack Deportivo, l’ Inter  avrebbe messo nel mirino uno dei giovani talenti più promettenti del Boca Juniors, un calciatore sul quale Miguel Ángel Russo conta molto in vista del Mondiale per Club. Si tratta di Milton Delgado, che attualmente è ben integrato nella squadra — allenata da Russo — e spera di restare ancora un po’ prima di trasferirsi in Europa. Dal suo esordio con il Boca, Delgado ha disputato 30 partite ufficiali. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Delgado Inter, nuovo obiettivo dall’Argentina: Ausilio lo osserva, le possibili cifre

